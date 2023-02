Eksperte: Nav pareiza veida, kā vecākiem ar bērniem runāt par seksu

Kā norādīja klīniskā psiholoģe, seksualitātes un partnerattiecību eksperte Kristīne Balode, Latvijas iedzīvotājiem kopumā ir labas attiecības ar kailumu, tomēr komunikācija par to nav augstas inteliģences līmenī. Tas gan ir arī paaudzes īpatnība.

"Runājot par seksuālo izglītību vai seksu, mēs to ļoti bieži nonivelējam līdz dzimumaktam, bet bieži vien tas nav tikai par to. Ja mēs paprasīsim kaut vienam jaunietim, kurš agrīni uzsācis seksuālās attiecības, kāda tam bijusi jēga vai mērķis - tā noteikti nav bijusi grūtniecība, ne slimības. Sarunas par seksu sākas ar alfabētu - izprast, kas ir cilvēka seksualitāte, identitāte un kas veido orientāciju," skaidroja Balode.

Savukārt Balode piebilda, ka brīdī, kad bērns uzdod vecākam jautājumu par seksu, seksuālajām attiecībām, vecākiem ir jāpieskata sava emocionālā reakcijā. Tādēļ ar bērnu nevar runāt caur dusmām, bailēm un kaunu, taču viņam ir jāsniedz drošība un atbalstoša informācija un vide, kā arī jāmāca viņus sargāt sevi no tā, kā var reaģēt apkārtējā pasaule. Nav nozīmes tam, kurš no vecākiem par to runās ar bērnu, jo "nevis dzimums runā ar bērnu, bet vecāks ar bērnu".