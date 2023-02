Krievijas žurnālistei par armijas "apmelošanu" piespriež sešu gadu cietumsodu

Ponomarenko tika apsūdzēta par to, ka viņa savā “Telegram” kanālā esot publiskojusi “melīgu informāciju” par to, ka Krievijas armija izdarījusi triecienu pa Mariupoles teātra ēku, kurā atradušies civiliedzīvotāji. Apsūdzība uzsvēra, ka žurnāliste “nepatiesību” esot izplatījusi, neskatoties uz to, ka Krievijas Aizsardzības ministrija šo informāciju noraidīja.