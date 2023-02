Ulbrokā no degošas ēkas izglābti 20 cilvēki, viens gājis bojā

Izsaukumu uz notikuma vietu ugunsdzēsēji saņēma plkst.18.27. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg divi otrā stāva dzīvokļi un gaitenis 92 kvadrātmetru platībā. Ēkā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums, un vairāki cilvēki netika no tās ārā.

Ugunsdzēsēji no sadūmotās mājas izglāba 20 cilvēkus. Glābšanas darbi norisinājās, gan izceļot cilvēkus pa logu, gan izvedot caur sadūmojumu ar glābšanas maskām, bet viena persona tika iznesta no ēkas. Vienā no degošajiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji arī atrada bojāgājušo.