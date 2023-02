Vai ar TikTok palīdzību Baltijā var iekļūt politikā? Latvijā var

Dienā, kad Re:Baltica Saeimā vēlas sastapt deputāti Gloriju Grevcovu, TikTok zvaigznei nav laika runāt. Melnā kleitā, spilgti rozā lakotiem nagiem, Grevcova trīsreiz kāpj tribīnē, lai izteiktos par C-19 ierobežojumiem, imigrāciju un valsts valodas prasībām krievu pedagogiem. Ar līdzīgām tēmām – cīņu par vienkāršās tautas un krievvalodīgo tiesībām – līdz tam plašākai sabiedrībai nezināmā Grevcova kļuva populāra arī TikTok. Tur viņai seko 100 tūkstoši. TikTok viņai ir viedoklis katru dienu, taču no žurnālistiem viņa nu jau slēpjas. Arī Re:Baltica nav izņēmums – lai sūtot jautājumus rakstiski. Atbildes tā arī nepienāk.

Grevcovas partijas “Stabilitātei!” iekļūšana Saeimā ir piemērs, kā TikTok platforma pēdējos gados transformējusies. No vietnes, kur pamatā jaunieši izplatīja smieklīgus video, tā kļuvusi arī par virtuālo iespēju zemi populistiem politiķiem un sazvērestību teoriju izplatītājiem.

Latvijā TikTok auditorija pēdējos gados ir četrkāršojusies un to lieto katrs piektais iedzīvotājs, liecina Kantar Emor dati. Līdzīgs TikTok lietotāju skaits ir arī Lietuvā un Igaunijā, taču tur to politikā pamatā izmanto liberāļi, kuru mērķauditorija ir jaunāki cilvēki, un dara to ļoti maz. Ja Grevcovas saturam TikTok ir trīs miljoni “patīk”, tad populārākajam Lietuvas parlamenta politiķim 108 tūkstoši, bet igauņu – 4,2 tūkstoši “patīk”.