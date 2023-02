Naktī uz Ukrainu izšautas 32 spārnotās raķetes

12 spārnotās raķetes "H-55"/"H-555" tika palaistas no diviem stratēģiskajiem bumbvedējiem "Tu-95" no Kaspijas jūras, astoņas spārnotās raķetes "Kalibr" no fregates Melnajā jūrā, 12 spārnotās raķetes "H-22" no sešiem bumbvedējiem "Tu-22M3" no Kurskas apgabala un divas vadāmās gaisa raķetes "X-59" no divām taktiskajām lidmašīnām "Su-35" no Melitopoles apgabala.