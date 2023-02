Par "Stopify" savāktajiem līdzekļiem iegādātie guļammaisi nosūti uz Ukrainu; katrā no tiem - zīmējums

Tajā ikviens no jebkuras vietas pasaulē var "straumēt" nelielu ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai - no nepilniem septiņiem eiro līdz jebkurai paša izvēlētai summai. Lai process būtu uzticams, jau sākotnēji tika piesaistīti vietnes stratēģiskie partneri - "Ziedot.lv" un Ukrainas vēstniecība Latvijā, kas nodrošina gan finanšu izlietojuma caurskatāmību, gan arī to, ka par ziedotajiem līdzekļiem tiek iegādāta tehnika, kas frontē šobrīd visvairāk nepieciešama.