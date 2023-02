Raidījums: Radi, draugi un muzikanti - aizdomās turēto loks RTAB fiktīvo darbinieku lietā

Otras tolaik Rīgas domē valdošās partijas “Saskaņa” deputāts un RTAB valdes loceklis Maksims Tolstojs tika aizturēts dažas dienas vēlāk – pēc tam, kad atgriezās no ārzemēm. Arī viņu KNAB šobrīd lūdz apsūdzēt par krāpšanas atbalstīšanu. Tāpat Tolstojam draud apsūdzība arī par dienesta viltojumu – viņš esot parakstījis un izmantojis dokumentus, kas saturēja apzināti nepatiesu informāciju saistībā ar komandējumu. “de facto” zināms, ka kāds Tolstoja brauciens uz Maskavu KNAB ieskatā nepamatoti tika apmaksāts no RTAB naudas.

KNAB norāda, ka noziedzīgie nodarījumi RTAB notikuši no 2012. gada aprīļa līdz 2019. gada janvārim, savukārt no biroja publicētās infografikas skaidrs, ka piecas no sešiem aizdomās turētajiem darbiniekiem ir sievietes. “de facto” zināms, ka viņas visas pirms četriem gadiem tika minētas Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” publikācijā, kurā bija teikts: gandrīz puse no RTAB darbiniekiem, kas strādājuši no 2016. līdz 2018. gadam, ir saistīti ar “Saskaņu”.