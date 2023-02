Ukrainas atbalsta pasākumi Rīgā - kur, kas, cikos?

Šodien Ukrainas Neatkarības ielā 2, iepretim Krievijas vēstniecībai, pieteikta sapulce - pikets "Saki nē Krievijas karam Ukrainā!". Šis pasākums ir pieteikts jau no kara sākumā un ļauj jebkuram iedzīvotājam doties piketēt pie Krievijas vēstniecības.

No plkst.4.50 līdz 9.50 Pils ielā 21 uz ietves notiks Plakātu darbnīca sapulcei "Bez Tevis nav uzvaras". To rīko biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai". No plkst.9.30 līdz 11 Brīvības laukumā Latvijas Pilsoniskā alianse rīkos sapulci - protesta akciju, lai paustu atbalstu Ukrainai.