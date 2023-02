Mājdzīvnieks savainojies? Kam jābūt pirmās palīdzības aptieciņā

Nomierini dzīvnieku un aprūpē brūci

Pabeidz brūces apstrādi

Pēc brūces attīrīšanas to vajag apsaitēt. Pat ja brūce neasiņo, tas pasargās no nevajadzīgiem netīrumiem un dzīvnieka instinkta – laizīt brūci. Arī šajā situācijā tiek izmantotas salvetītes. Ja ir asiņošana, salvetītes liek vairākās kārtās un pietin ar parasto marli. Svarīgi atcerēties – to nedrīkst izdarīt par stingru! Pēc tam marli var nostiprināt vai nu ar speciālu “Duapore” leikoplasta plāksteri, kurš labi pielīp pie apmatojuma, nenodarot pāri dzīvniekam tā noņemšanas laikā, vai arī ar pašlīpošo saiti. Tās ir vairāku izmēru un ar rūgtu garšu, lai dzīvnieks to nelaizītu.