Studentiem piedāvā bez maksas apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus

Apmācības nodrošinās "Riga Business School" kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. Mācību programma veidota, izmantojot Hārvarda Universitātes datorzinātnes kursu "CS50`s Introduction to the intellecual enterprises of computer science". Mācības sāksies marta sākumā un to noslēgums plānots jūnija sākumā.