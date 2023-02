Krievu baņķieris caur kontiem Latvijā pludinājis miljoniem aizdomīgas naudas

Kad ABLV viņu sūdzēja Krievijas tiesā, Zujevs iesniedza, kā banka apgalvo, viltotus dokumentus par to, ka galvojums atcelts. Piedzīt zaudēto naudu bankai neizdevās.

Magņitska lietā Latvijas izmeklētāji noskaidroja, ka Zujeva firma "Carsonport" no shēmas centrālajiem ofšoriem "Altem Invest Ltd" un "Zibar Management Inc" saņēma vismaz 12 miljonus eiro. Šī nauda aizplūda uz citām valstīm, bet neliela daļa palika Latvijā. Zujevs bija iegādājās īpašumu, lai tiktu pie uzturēšanās atļaujas.