Tehnisku problēmu dēļ atlikts "SpaceX" kosmosa kuģa starts

Lēmums pieņemts divas minūtes pirms paredzētā starta no Kenedija kosmosa centra Kanaveralas zemesragā ASV Floridas štatā, jo konstatētas problēmas raķetes "Falcon-9" aizdedzes sistēmā.

Kosmosa kuģim "Dragon" bija jānogādā SKS četri astronauti - divi no ASV, viens no Krievijas un viens no Apvienotajiem Arābu Emirātiem.