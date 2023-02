Kas vulkānam vēderā: snaudošie un aktīvie milži Eiropā un pasaulē

Īslande ir viens no tiem pasaules reģioniem, kuros vulkāniskā aktivitāte mūsdienās ir ļoti augsta. Jānis Karušs skaidro, ka Īslande atrodas uz tā saucamā “karstā punkta” un to šķērso robežjosla, kurā notiek Ziemeļamerikas un Eirāzijas tektonisko plātņu savstarpēja attālināšanās.

Šajā Ziemeļeiropas valstī ir apmēram 200 vulkānu, no kuriem 35 tiek uzskatīti par aktīviem. Slavenākais no tiem, protams, ir Eijafjadlajegidls, kurš atrodas apmēram 200 km uz austrumiem no Īslandes galvaspilsētas Reikjavīkas. Šis vulkāns tika uzskatīts par snaudošu gandrīz 200 gadus – kopš pēdējā izvirduma 1821. gadā.