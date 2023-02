Šogad krāpnieki no Latvijas iedzīvotājiem izvilinājuši desmitiem tūkstošu eiro

Tā, piemēram, 16.februārī policijā saņemts iesniegums no kādas kurzemnieces par to, ka viņa tikusi apkrāpta. Sieviete saņēmusi zvanu no vīrieša, kurš apgalvojis, ka ir policijas darbinieks. Vīrietis pāradresējis zvanu uz citu numuru, pēc kā sarunu turpinājusi cita viltvārde, apgalvojot, ka esot bankas darbiniece. Ļaundare paziņojusi, ka ar sievietes vārdu kāda cita persona vēloties paņemt kredītu, līdz ar to sievietes konts nekavējoties ir jābloķē.