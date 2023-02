Vai pārtikas piedeva mononātrija glutamāts ir bīstams?

Visas ierakstā nosauktās pārtikas piedevas ir apstiprinātas Eiropas Savienībā. Lai pārtikas piedevas tiktu apstiprināta, tām “jābūt “nekaitīgām, to lietojuma pamatā jābūt tehnoloģiskai vajadzībai, un to lietojums nedrīkst maldināt patērētājus, kā arī patērētājiem jāgūst labums no tām.” Katru pārtikas piedevu drīkst pievienot noteiktām produktu grupām (pārtikas piedevas apskatāmas šeit). Tātad neviena no ierakstā minētajām vielām, ja tiek pievienota produktiem atļautajā apjomā, ES nav atzīta par bīstamu.