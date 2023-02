Vai vistas liek reģistrēt, lai ierobežotu privātīpašuma tiesības?

Pieņēmums, ka Pasaules ekonomikas forums (angliskais saīsinājums WEF) plāno atņemt privātīpašumu, ir populārs sazvērestības teoriju izplatītāju vidē. Tam nav pamatojuma. Ierakstā izmantotie vārdi “tev nebūs nekā un būsi laimīgs” ņemti no Dānijas bijušās vides ministres Idas Aukenas futūristiskas esejas, kas savulaik bija ievietota foruma interneta vietnē. Tā neatspoguļo foruma līderu vai kopējo nostāju. Pati Aukena sacījusi, ka eseja bija aicinājums diskutēt par to, kāda nākotnē varētu būt dzīve, ja tehnoloģijas turpinās attīstīties tā, kā pašlaik, proti, cilvēkiem nav nepieciešamības pēc privātīpašuma, tajā pašā laikā ir mazāk privātuma personas datu ziņā. Par to Re:Check iepriekš rakstījis šeit.