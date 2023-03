Horegrāfe Līga Vološčuka: uz pašnāvības sliekšņa biju divas reizes

Tagad to atceroties, viņa saka: "Tas bija mutulis, jo tajā brīdī tu tik ļoti ienīsti sevi, visu, kas tu esi, visu, ko tu jūti, un tu nezini, kā tikt no tā vaļā. Biju alkohola reibumā, tas nepalīdzēja. Emocijas kļuva vēl stiprākas." [...]

Otro reizi domu par pašnāvību Līga apsvēra pēc dažiem gadiem, un tad viss bija krietni citādāk, jo savu aiziešanu no dzīves sieviete bija sākusi plānot, iesākumā dienām, vēlāk nedēļām ilgi. "Tas izklausās jocīgi, bet tas bija kā aizraujošs plāns, gājiens uz mērķi, kā es to darīšu, vairs nebija jautājums, vai es to darīšu, jau bija skaidrs, ka to darīšu."