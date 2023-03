VUGD brīdina par satraucošu tendenci pēc ugunsdrošības pārbaudēm dzīvojamā sektorā

Zem kāpņu laidiem un laukumiem novietoti priekšmeti, konstatēta patvaļīga būvniecība un durvis evakuācijas ceļos, kas nav viegli atveramas no iekšpuses, konstatētas 13% ēku. Evakuācijas ceļi paredzēti cilvēku ātrai un neapgrūtinātai izkļūšanai no būvēm un telpām ugunsgrēka un citu briesmu vai draudu gadījumā, līdz ar to tiem ir jābūt brīvi pieejamiem. Izceļoties ugunsgrēkam, jebkurš šķērslis var kavēt iedzīvotāju pārvietošanos un līdz ar to apdraudēt viņu veselību un dzīvību.