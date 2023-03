"Latvijas valsts mežu" padomes atkāpšanās: pagaidu padomes locekļus plānots apstiprināt piektdien

Tostarp Kronbergs minēja, ka jau pēc Kaspara Ozoliņa atkāpšanās no amata pirms aptuveni divām nedēļām tika meklēti kandidāti padomes locekļa amatam un pieteikumu bija pietiekami daudz, lai būtu iespējams nokomplektēt pagaidu padomes sastāvu.

Viņš atklāja, ka viens no potenciālajiem kandidātiem ir no valsts pārvaldes, viens ir docētājs, bet pārējie kandidāti ir no meža nozares.