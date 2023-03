Vai Kariņam taisnība par medmāsu algām un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem?

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība) uz mediju jautājumiem par nepietiekamo finansējumu veselības aprūpei atbild ar norādi uz esošās naudas neefekīvu izmantošanu un nepieciešamību sakārtot sistēmu. Re:Check pārbaudīja divus viņa minētos argumentus un secināja, ka tie nav pamatoti. Viens no tiem – it kā milzīgais finansējums, ko valsts, iespējams, tērējot ārzemēs dzīvojošo valstpiederīgo ārstēšanai; otrs – it kā līdz šim nevienlīdzīgais algu pieauguma sadalījums medmāsu un ārstu vidū.