Elastīgās ādas sindroms. Ar šo labāk nesasirgt

Attēls ir daļa no pētījuma, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The New England Journal of Medicine”. Tajā redzams Omānas Sultanātā dzīvojošā pacienta torss, kuru klāj dīvaina izskata āda. Liekas, ka tā uz vīrieša skeleta un muskuļiem ir uzklāta mākslīgi un ir darināta no gumijas. Tā gan patiesībā nav. Vīrietis cieš no ārkārtīgi retas kaites, kas dažās ķermeņa daļās ietekmē saistaudus.