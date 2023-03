Elektroierīces gaidīšanas režīmā ievērojami paaugstina elektrības rēķinus: patiesība vai mīts?

Viens no bieži popularizētiem elektrības taupīšanas ieteikumiem ir neatstāt elektroierīces iespraustas kontaktligzdā, ja tās netiek lietotas, kā arī uzmanīties no gaidīšanas režīmiem, jo arī to laikā tiek patērēta elektrība. Taču, piemēram, jauno viedtālruņu ražotāji norāda, ka kontaktligzdās atstāti, taču nelietoti telefonu lādētāji elektrības rēķinu nepaaugstinās. Kam taisnība? Skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” eksperti meklē atbildi uz vienu no biežāk dzirdētajiem elektrības taupības ieteikumiem – atstāt nedrīkst, atvienot!