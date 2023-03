Veiktspējas virsotne – ASUS spēļu klēpjdators ROG Strix Scar 18

Aizrautīgi geimeri allaž sapņo tikt pie aizvien jaudīgākas ierīces, taču ne vienmēr vienā datorā tiek sakomplektēts viss labākais, ko ražotāji spēj piedāvāt. Strix Scar 18 šajā ziņā ir patīkams izņēmums, jo tā komplektācija vienkārši «gāž no kājām». Sāksim ar to, ka šis ir viens no pirmajiem datoriem, ko var iegādāties ar 13. paaudzes Intel Core i9 procesoru. Tas dižojas ar veseliem 24 kodoliem un 55W jaudu turbo režīmā. Grafiskā karte ir ne mazāk iespaidīga. Dators tiek komplektēts pat ar NVIDIA šā brīža visjaunāko un spēcīgāko modeli GeForce RTX4090, no kuras ar Dynamic Boost palīdzību var «izspiest» par 175W jaudu. Turklāt tā atbalsta NVIDIA tehnoloģiju Advanced Optimus, kas optimizē grafiskās kartes un displeja sadarbību, uzlabojot veiktspēju vēl par 5-10%.