Jauni pierādījumi, kas varētu palīdzēt uzzināt patiesību, kas slēpjas aiz stāsta par Trojas karu

Divās 70 minūšu garās filmās tiek parādīts, kā arheologi apmeklē Turciju, Grieķiju un Amsterdamu, atklājot jaunus atradumus un sekojot līdzi seno un mūsdienu vēsturnieku darbam, lai atšķetinātu pierādījumus un atklātu patiesību. Turcijā arheologi pēta statujas, kas viņiem palīdz pierādīt, ka šī vieta patiešām ir vēsturiskā Trojas pilsēta, un apkārtnē atrod norādes, kas to sasaista ar Homēra un citu seno rakstnieku aprakstīto Trojas pilsētu. Amsterdamas komanda pēta pierādījumus, kas palīdz saprast šīs vietas senumu un noteikt, kurš no daudzajiem pilsētas slāņiem varētu atbilst Trojas kara domājamajam datumam. Tikmēr Grieķijā komandai ir pārsteidzošs atradums —sena māla lampa, uz kuras ir zīmējums, kurā attēlots Trojas karavīrs, kas bēg no Trojas. Vēsturnieki pārbauda slaveno stāstu, atklājot teorijas par to, kas varētu būt šīs leģendas pamatā.