Jauns pārvērtību un tievēšanas šovs “Restarts”

“Darbs ar sevi ir grūtākais darbs pasaulē, tāpēc apbrīnoju mūsu projekta dalībniekus, kuri ir ceļā uz savu restartu, ir gatavi mainīties un ieviest jaunus ieradumus ikdienā, kas nav nemaz tik vienkārši. Man ir liels prieks būt daļai no komandas, kas var palīdzēt ceļā uz foršāku, enerģijas un dzīvesprieka pilnu dzīvi!”, uzsver uztura speciāliste Anna Rozīte .

Raidījuma ekspertes atbalstīs dalībniekus, lai palīdzētu viņiem sasniegt viņu mērķus. Dzīvesveida koučs Dana Gulbe palīdzēs atkal iemīlēt sevi un saprast, ko katrs no dalībniekiem patiesi vēlas, uztura speciāliste Anna Rozīte iemācīs uzlādēties no tā, ko mēs ēdam, stiliste Laura Valuta palīdzēs uzplaukt ārēji jaunā veidolā, bet trenere Zanda Rešetina atgriezīs ķermenī enerģiju.

Ko raidījuma dalībnieki paņems no uzzinātā savai turpmākajai dzīvei un pārvērtīs regulāros ieradumos? To redzēsim jau pavisam drīz! Skaties jauno pārvērtību šovu “Restarts” no 28. marta otrdienās plkst. 21.45 kanālā TV3 un iedvesmojies pozitīvām pārmaiņām.