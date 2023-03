Britu izlūkdienests: Bahmutā frontes līnija iet cauri pilsētas centram

Ukrainas bruņotie spēki turpina noturēt Bahmutas rietumu daļu un ir iznīcinājuši galvenos tiltus pāri Bahmutkai, kas plūst no ziemeļiem uz dienvidiem cauri 200 līdz 800 metrus platai atklātas zemes joslai starp apbūvētiem rajoniem, norādīts ziņojumā.

Tā kā Ukrainas vienības var šaut no nocietinātām ēkām pilsētas rietumos, šī teritorija ir kļuvusi par "nāves zonu", kas, visticamāk, ļoti apgrūtinās algotņu grupējuma "Vagner" spēku darbību, kuri mēģinās turpināt frontālo ofensīvu rietumu virzienā, teikts ziņojumā.

Tajā pašā laikā Lielbritānijas izlūkdienests atzīmē, ka Ukrainas spēki un to apgādes maršruti uz rietumiem no Bahmutas joprojām ir neaizsargāti pret pastāvīgajiem Krievijas spēku mēģinājumiem apiet pilsētas aizstāvjus no ziemeļiem un dienvidiem.