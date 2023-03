Uz Ukrainu no Rīgas devies humānais konvojs ar trim piepildītiem mikroautobusiem

Kravu nokomplektēja un to līdz Ukrainas aizstāvjiem nogādās Latvijas ukraiņu konfederācija "Viče".

Kravā ir pārtika un silti pledi valsts iekšienē pārvietotajiem cilvēkiem, kas bēguši no krievu okupētajām teritorijām. Busi nogādās Ukrainas bruņoto spēku kareivjiem latviešu mednieku dāvinātus konservus un maltīšu komplektus, kas aprīkoti ar pašsasildīšanu, kas ir neaizvietojama lieta tiem, kas šobrīd atrodas ierakumos kaujas laukos Bahmutas virzienā. Par maltīšu nodrošināšanu rūpējas pianists Andrejs Osokins.

Ukrainas vēstniecības vadītāja pienākumu izpildītājs Jurijs Zaharčuks uzsvēra, ka Latvijas valsts ir pārliecinoša līdere pēc Ukrainai sniegtā atbalsta - palīdzības apmērs drīz sasniegs 1% no iekšzemes kopprodukta. Savukārt nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un cilvēki gada laikā saziedojuši 38 miljonus eiro. "Vārds "paldies" no Ukrainas puses tiek lietots ļoti bieži, bet mēs tajā iekļaujam visdziļāko jēgu un milzīgu pateicību," teica Zaharčuks, augsti novērtējot to, ka tie, kuri jau tā daudz palīdz, nāk arvien ar jaunām iniciatīvām un jautājumiem, kā vēl viņi var atbalstīt Ukrainas cīņu ar krievu okupantiem.