Bild: “Nord Stream” uzspridzināšana, izmantojot jahtu, ir apšaubāma

Trīs no četriem gāzesvadu “Nord Stream” un “Nord Stream 2” posmiem Baltijas jūrā, kas ved no Krievijas uz Vāciju, tika uzspridzināti 2022. gada septembra beigās. Neviens no tiem tobrīd netika izmantots gāzes pārsūknēšanai. Krievija īsi pirms sprādzieniem slēdza “Nord Stream”, bet “Nord Stream 2” tā arī netika nodots ekspluatācijā Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā. Viena no gāzes vada “Nord Stream 2” caurulēm sprādzienos netika skarta un pēc incidenta Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedāvāja caur to sūknēt gāzi, taču Vācija atteicās. Atbildību par sprādzieniem gāzes vados neviens neuzņēmās. Krievijas amatpersonas paziņojušas, ka viņiem ir aizdomas, ka gāzes vadu uzspridzināšanā ir iesaistītas ASV un Lielbritānija.