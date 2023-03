Video ⟩ Politiķi skeptiski par drīzu izmaiņu veikšanu "Lobēšanas" atklātības likumā

“Es nevaru teikt, ka tas ir likums ir ideāls, ka tas ir ļoti labs, ka tur ir atbildes uz visiem jautājumiem. Vissvarīgākais šajā likumā, ka tas nozīmē, ka mēs esam spiesti domāt, kā tālāk to pilnveidot, jo 10 gadu laikā bija situācija, ka nekā nebija (..) Manuprāt, būtu ļoti labi, ka tie, kas profesionāli nodarbojas ar lobēšanu, tad, ja viņi, piemēram, ziņotu, kādu naudu viņi saņēma par to, ka viņi pārstāv, kādas intereses. Bet mēs neesam gatavi vēl tam. Pie tam ir jautājums vispār, vai par to balsotu, ja būtu tāds priekšlikums - balsis šeit nav, jo vairākiem patīk to darīt slepeni,”