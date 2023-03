Video ⟩ Nekādas pārmaiņas, tik dodiet vairāk naudas. Kariņš kritizē skolotāju arodbiedrības

Otrs variants varētu būt naudu pārdalīt, proti, kādam to atņemt. "Tad, lūdzu, parādiet, īsti no kurienes lai atņemam! No aizsardzības? Šādos ģeopolitiskos apstākļos? No pensionāriem? No mediķiem? No policistiem? Nauda, kas tiek iekasēta nodokļos, nepazūd - tā pamatā tiek izmaksāta algās un pabalstos," pauda valdības vadītājs.