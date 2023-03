Video ⟩ Raidījums: Skolniece vecākiem atklājusi, ka skolotājs viņai stundas laikā, iespējams uzmācies

Konkrētā situācija iezīmējusi plašāku problēmu – skolas ne vienmēr zina kā rīkoties situācijās skolā, kur iespējamais pāridarītājs ir pieaugušais, turklāt, ja no iestāžu puses nav prasības viņu atstādināt.

Par to, kas bija noticis pērn pavasarī, vēl iepriekšējā mācību gadā, 13 gadus vecā meitene, sauksim viņu par Ievu, bija klusējusi, līdz oktobrī, kādā atklātības mirklī pastāstījusi mammai. “Satraucošākā ziņa bija par to, ka viens no skolas skolotājiem viņu vairākkārtīgi ir apgrābstījis, laikam tā šo vārdu lietošu. (..) Tad, kad mana meita par šiem pieskārieniem izstāstīja, sapratu, ka tie nav bijuši draudzīgi pieskārieni,” stāsta meitenes māte.