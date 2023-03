Barbora.lv: Pasūti šodien, saņem šodien

“Svarīgi ir pārkāpt pāri sajūtām, ka tikai es pati varu atlasīt pašu labāko un svaigāko. Jau gadu esmu Barbora.lv regulāra kliente, un ne reizi neesmu saņēmusi sliktas kvalitātes produktu. Tie ir tieši tādi, kādus no fiziskā veikala plaukta būtu izvēlējusies pati. Protams, dažkārt ir tieši pretēji, ka atvestajam produktam vēl ir jānogatavojas, lai to gardi varētu notiesāt. Tā man nesen gadījās ar mazajiem, sarkanajiem ķiršu tomātiem. Varēja redzēt, ka daži no tiem līdz galam nav sarkani, bet, atstājot tos uz palodzes, pēc divām dienām tomāti bija izcili ēšanai,” stāsta Jekaterina, Barbora.lv kliente.