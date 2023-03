Kā palīdzēt ādai ilgāk palikt jaunai?

“Franču modes dizainere un Chanel zīmola dibinātāja Gabriela Bonī "Koko" Šanela 20. gadsimtā iedvesmoja sievietes visā pasaulē ne vien ar savu radīto apģērbu līniju, bet arī ar saviem uzskatiem, kā sievietei būtu jāuzvedas un jāizskatās. Viens no Koko Šaneles izteicieniem perfekti iezīmē to, ar kādu apziņu sievietēm būtu jādzīvo, rūpējoties par savas sejas ādas skaistumu un veselību arī mūsdienās: "Daba jums piešķīrusi sejas ādu tādu, kāda tā ir divdesmit gadu vecumā. Dzīve veido seju, kāda tev ir trīsdesmit gados. Bet piecdesmit gados tu iegūsi tādu seju, kādu esi pelnījusi.” Ādas novecošanās ir dabisks process, to nav iespējams apturēt un par to nevajadzētu kautrēties, bet savlaicīgas rūpes un ilgtermiņa ieguldījumi var saglabāt ādas jauneklīgo izskatu ilgāk. Brīdī, kad parādās pirmās novecošanās pazīmes, var jau būt par vēlu, lai ar kosmētikas līdzekļiem atgrieztu ādas skaistumu iepriekšējā stadijā, tāpēc par sejas kopšanu ir jādomā tad, kad krunciņas vēl nav parādījušās,” stāsta Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.