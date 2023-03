Osteoporozes profilaksē ir nepieciešams kolagēns – kā pie tā tikt

Vai osteoporoze var piemeklēt ikvienu

Kas ir kolagēns un kā zināt, ka rezerves iet mazumā

Kolagēns ir proteīns, kas atrodas mūsu muskuļos, orgānos, gļotādās, matos, nagos, protams, arī skrimšļos un kaulos. Šis saistaudu proteīns sastopams vairāk kā divdesmit dažādos veidos un tas ir ļoti nepieciešams normālai organisma funkcionēšanai. Labā ziņa – organisms kolagēnu ražo arī pats, tāpēc tā rezerves atjaunojas arī bez mūsu palīdzības, tomēr kļūstot vecākiem, mums nepieciešamas arvien lielākas kolagēna rezerves. Kā tās uzturēt? Nepieciešams veselīgs dzīvesveids un C vitamīns. Kāds tam sakars ar C vitamīnu? Par to turpinājumā!