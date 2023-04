Padomā divreiz: 7 iemesli, kādēļ nav vērts dalīties ar savu Wi-Fi paroli

Vairāki tīmekļa resursi, tostarp sociālie tīkli un tīmekļa spēles, var bloķēt lietotāju IP adreses gadījumā, ja ir pārkāpti lietošanas noteikumi. Ja kāds no jūsu draugiem, ciemojoties pie jums, kādā tīmekļa resursā pārkāpj noteikumus, tad rezultātā cietīsiet arī jūs, jo jūsu IP adrese konkrētajam resursam vienkārši tiks bloķēta.

Ja parole, ko izmantojat, lai pieslēgtos savam Wi-Fi tīklam, sakrīt ar citu jūsu kontu parolēm, tad kāds negodprātīgāks cilvēks, kurš ieguvis jūsu Wi-Fi paroli, var to ļaunprātīgi izmantot un iegūt piekļuvi citiem jūsu profiliem, piemēram, sociālajos tīklos, un e-pastam. Tieši tādēļ šajos pakalpojumos drošāk ir izmantot divu pakāpju autentifikāciju.

Ja jūsu draugs izmantos Wi-Fi liela datu apjoma lejupielādei, tad tas ievērojami atsauksies uz interneta ātrumu. Piemēram, jūs skatāties viedajā televizorā video 4K kvalitātē, bet kāds no jūsu kompānijas lejupielādē lielus failus vai spēlē tīmekļa spēles. Tajā brīdī varēs redzēt, ka video “bremzē”, un interneta ātrums kopumā būs visai lēns.

Neviens nav pasargāts no tā, ka kāds jūsu paziņa, kurš bijis pie jums, pateiks paroli kādam citam… Un tas savukārt paaugstina visus sešus iepriekš minētos riskus.

Tiek norādīts, ka arī tad, ja parole nevienam no svešiniekiem nav zināma, maršrutētājs dažādu iemeslu dēļ var darboties sliktāk. Viena no izplatītākajām problēmām ir tā, ka rūteris novietots nepareizā vietā, kas slāpē signālu. Tāpat gadās arī brīži, kad rūteris vienkārši “nogurst” un to nepieciešams restartēt.