Robots “Ecovacs Airbot” parūpēsies, lai jūsu mājoklī būtu tīrs un svaigs gaiss

Universāls – ar HEPA filtru, gaisa dezinficēšanas, mitrināšanas un atsvaidzināšanas funkciju

Pirmais novatoriskais “Ecovacs Robotics” gaisa attīrīšanas robots “Airbot” attīra gaisu no baktērijām, ziedputekšņiem, ar neapbruņotu aci neredzamajām putekļu ērcītēm, pelējuma, formaldehīdiem (bezkrāsaina gāze ar nepatīkamu specifisku aromātu), kas, ieejot mājoklī, liek nodomāt: “kāds smags gaiss”. Tam ir paredzēta modernā gaisa attīrīšanas sistēma, kuras produktivitāte ir 659 m3/h un kurai ir savā klasē augstākais H13 HEPA filtrs. Pateicoties šim filtram, tiek likvidēts līdz 99,97 % no visām gaisā esošajām kaitīgajām putekļu daļiņām (kuru izmērs ir no 0,3 mikrometriem). Iebūvētais UV dezinfekcijas modulis likvidē līdz 99,9 % baktēriju. Mitrināšanas un gaisa atsvaidzināšanas moduļus var izvēlēties. Mitrināšanas (bez miglas) modulis, kurā ietilpst 2 l ūdens, nodrošina komfortablu vidi telpās un uztur stabilu mitruma līmeni. Gaisa mitrināšanas ātrums – 400 ml/h, ar tā viegli papildināmo tvertni pietiek visai dienai, tāpēc telpā visu laiku var tikt uzturēts atbilstošs mitruma līmenis. Ja vēlēsieties, lai mājoklī valda patīkams aromāts, var izmantot papildu gaisa aromatizētāju kapsulas un radīt pilnībā jaunu atmosfēru mājoklī. Kā jau tika minēts, gaisa mitrināšanas modulis un aromatizētāju kapsulas tiek pārdotas atsevišķi. Par to, kā šis robots attīra gaisu, pārliecināsieties ļoti ātri – jau pēc pārdesmit minūtēm sajutīsiet, ka gaiss ir svaigāks, atrasties istabā ir daudz patīkamāk.