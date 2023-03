No aprīļa pieaugs rezidentu darba samaksa

Veselības ministrija (VM) skaidro, ka darba samaksu plānots palielināt gan no valsts budžeta pilnībā apmaksātajiem rezidentiem, gan rezidentiem, kuru rezidentūras apmācības izmaksas tiek segtas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem, bet no valsts budžeta tiek apmaksāta rezidentu darba samaksa.