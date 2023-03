"Pārdod arī nepilngadīgajiem" - Rīgas veikalos konstatēti pārkāpumi alkohola un tabakas tirdzniecībā

Slokas ielas un Lemešu ielas veikalos kontrolpirkumi tika īstenoti, pērkot divus alkoholisko dzērienu kokteiļus, ko veikala pārdevēji nepilngadīgai personai bez iebildumiem pārdeva, nepieprasot personu apliecinošu dokumentu. Abos gadījumos par Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto prasību neievērošanu pret pārdevējiem sāktas administratīvā pārkāpuma lietas, par ko paredzēts naudas sods no 280 līdz 700 eiro. Tāpat pret komersantiem sākti pārkāpuma procesi.

Pēcāk arī Dagmāras ielas un Vaidelotes ielas tirdzniecības objektos, veicot kontrolpirkumu, tika konstatēti pārkāpumi. Veikala pārdevēji nepilngadīgai personai pārdeva cigarešu iepakojumus, nepieprasot personu apliecinošu dokumentu. Tā kā netika ievērotas Bērnu tiesību aizsardzības likumā minētās prasības, kas nosaka, ka saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu bērnam nedrīkst pārdot tabakas izstrādājumus, abos gadījumos pret pārdevējiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi, par ko paredzēts naudas sods no 280 līdz 350 eiro. Tāpat pret komersantiem uzsākti procesi, par ko paredzēts naudas sods no 700 līdz 1400 eiro.