Saeima liedz ģimnāzijām šogad rīkot iestājeksāmenus

Tomēr revīzijas ziņojumā analizētie dati liecina, ka 2020./2021.mācību gada sākumā tikai 1477 no 3415 skolēniem, kas apguva kādu no speciālās izglītības programmām un saņēma internāta pakalpojumus, bija no citām pašvaldībām. Tie ir 43% no kopējā skolēnu skaita.