Kādas automašīnas pērn visvairāk iecienījuši zagļi?

"Auto zādzību skaita samazinājums daļēji varētu būt saistāms ar to, ka pārvietošanās pāri tām robežām, kas daudziem zagļiem aktuālas auto realizācijai, kļuvusi ierobežotāka," skaidro Raitis Čaklis, ERGO Risku parakstīšanas departamenta direktors.

"Tā kā ERGO ir Starptautiskās auto zādzību apkarošanas asociācijas IAATI-EB biedrs, regulāri saņemam informāciju par nozagtajiem auto un valstīm, kur tie visbiežāk tiek realizēti, kā arī redzam tendenci: nozagtie auto parasti kļūst par “detaļu donoriem”. Automašīna tiek nozagta vienā valstī, izkomplektēta otrā, bet detaļas tiek realizētas trešajā valstī. Mūsdienās auto visbiežāk tiek zagti pēc konkrētiem pasūtījumiem, turklāt zagļu prasmes un lietotās tehnoloģijas ik gadu arvien attīstās. No zādzību viedokļa populārākie nav visjaunākie auto, bet gan tie, kuriem beigušās garantijas, un līdz ar to palielinās pieprasījums pēc to dārgajām detaļām. Attiecīgi šie auto parādās zādzību statistikā. Šajā riska grupā esošo auto īpašniekiem KASKO apdrošināšanas polisē ieteicams iekļaut auto zādzības risku," stāsta Čaklis.