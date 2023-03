Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde sagatavota lielam ūdens pieplūdumam

"Latvenergo" pārstāvji skaidro, ka gada sākums ir apliecinājis, ka līdz šim par reto parādību uzskatītie ziemas pali būs regulāra, varbūt pat ikgadēja realitāte, kas iestiepsies līdz pat pavasara palu laikam. Tādējādi par palu periodu varēs uzskatīt laika periodu no decembra līdz aprīlim. Šobrīd Daugavā pavasara palu periodā ienāk ūdens masas no tās lielākā sateces baseina Krievijā un Baltkrievijā. Paredzams, ka šie būs vieni no lielākajiem paliem pēdējā desmitgadē.