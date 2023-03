Stājies spēkā Sondoram noteiktais tiesas spriedums saistībā ar žurnālistes Spriņģes vajāšanu

Līdz ar to AT konstatēja, ka Sondara kasācijas sūdzībā ietvertie argumenti faktiski pauž viņu neapmierinātību ar apelācijas instances tiesas nolēmumā sniegto pierādījumu vērtējumu un vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ.