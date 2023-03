Vecām zālēm nav vietas mājas aptieciņā! Ieteikumi pavasara tīrīšanai

Pavasaris ir rosības laiks, kad pārmaiņas manāmas teju visur, dabā, mūsu ikdienas paradumos, aktivitātēs, apģērbā, ēdienkartē un citur. Mainās arī mūsu vajadzības un iespējamie ikdienas riski. Tādēļ šobrīd ir īstais laiks, lai pārskatītu mājas aptieciņu – atbrīvotu to no nederīgajiem un vecajiem medikamentiem, un iekļautu sezonai aktuālos līdzekļus. Par to, kas jāņem vērā, veicot pavasara tīrīšanu mājas aptieciņā, stāsta BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.