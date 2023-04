Video ⟩ Jūrmalas domē vairāk komiteju nekā citviet - ņēmuši piemēru no Saeimas

3184 eiro uz papīra – tik liela alga no šā gada noteikta Jūrmalas domes deputātam, kurš vienlaikus ir arī komitejas vadītājs. "Parastam" deputātam, kuram nav citu amatu domē, atlīdzība ir par gandrīz pusotru tūkstoti mazāka jeb 1820 eiro. Taču Jūrmalā ir desmit komiteju - tieši tik daudz, lai būtu ko vadīt katram deputātam no abām vadošajām partijām – ZZS un Saskaņas. Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe (ZZS), vaicāta, vai tā ir sakritība, atcērt, ka "mēs ņemam piemēru no Saeimas, no ministru pārstāvjiem ministrijās".