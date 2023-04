Aptauja: Latvijā ir daudz automašīnu, bet ar tām brauc maz

Kā norāda Roberts Skrupskis, "If" Apdrošināšanas KASKO produkta vadītājs, aptauja atklāja, ka cilvēka dzīvesvietai ir vislielākā loma automašīnas īpašumā un lietošanā: "Skaidrs, ka ārpus pilsētām dzīvojošajiem auto ir visvairāk nepieciešams. Lielākās pilsētās vieglāk iztikt bez auto. Tāpat gada laikā ar automašīnu nobrauktie attālumi lielā mērā ir atkarīgi no dzīvesvietas. Ja pilsētās ir 31% cilvēku, kas ar savu transportlīdzekli gadā nobrauc mazāk nekā 10 000 kilometru, tad ārpus pilsētu robežām tādu ir tikai teju 20%. Iedzīvotāji, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām, parasti mēro 20–30 tūkstošus kilometru gadā."

Salīdzinot Latvijas rādītājus ar pārējo Baltijas valstu datiem, aptauja atklāja, ka, lai arī Latvijai, Lietuvai un Igaunijai teritoriālās platības atšķiras, tomēr Baltijas iedzīvotāji gada laikā vidēji nobrauc vienādu kilometru skaitu – no 10 līdz 20 tūkstošiem.

24% Latvijas iedzīvotāju gadā nobrauc līdz 10 tūkstošiem kilometru, lielākā daļa (36%) nobrauc līdz 20 tūkstošiem kilometru. 15% respondentu mēro no 20 līdz 30 tūkstošiem kilometru, 7% brauc no 30 līdz 40 tūkstošiem kilometru, tikai 3% pieveic no 40 līdz 50 tūkstošus garu distanci, savukārt 50 vai vairāk tūkstošus kilometru gadā nobrauc 4% Latvijas iedzīvotāju. Aptaujā 11% respondentu atbildēja, ka nezina, cik kilometru gadā nobrauc.