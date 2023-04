Kā Normandija kļuva par vienu no spēcīgākajām karaļvalstīm Eiropā?

No vikingu iebrukumiem līdz apjomīgajiem Ričarda Lauvassirds aplenkumiem – to visu aplūkos Viasat History jaunais dokumentālais raidījums: Normandija. Karotāju zeme. Raidījumā tiks pastāstīts, kā Normandija 12. gadsimtā kļuva par vienu no spēcīgākajām karaļvalstīm Eiropā un kā tā vēlāk pēkšņi sabruka. Šī trīs daļu miniseriāla pirmizrāde būs piektdien, 7. aprīlī plkst. 22.00. Tas ir neticams militārais eposs, kurā aplūkota 300 gadu vēsture un stāstījums veidots, izmantojot iespaidīgu datorgrafiku, aizraujošas ainas, mūsdienīgas infografikas un izcilas starptautisko ekspertu liecības.