Krievijas ideologi īpaši priecājas, ka jaunās ārpolitikas princips būšot asimetrija, kas nozīmē, ka uz jebkuru Rietumu rīcību var atbildēt neproporcionāli, ar daudz lielāku jaudu, kas ir tieši draudi. Par to izteicās arī militārais eksperts Igors Korotčenko, norādot, ka tas ļaus uz Krievijas diplomātu izraidīšanu no kādas valsts atbildēt ar daudz lielāku skaita "vaininieces" pārstāvju izraidīšanu no Krievijas. Pie asimetriskām darbībām piederot arī taktisko ieroču izvietošana Baltkrievijā. Faktiski šī asimetrija nozīmē, ka Krievija ir pasludinājusi, ka tā jebkādu iedomātu draudu gadījumā patur sev tiesības rīkoties neproporcionāli. Proti, atbilde jebkuriem draudiem, īstiem vai iedomātiem, būs daudz jaudīgāka.

Protams, ka jaunā ārpolitikas koncepcija sludina "vienpolārās" pasaules un Rietumu hegemonijas galu, pieliekot punktu eiropiešu "koloniālismam". To, ka Krievija izmisīgi centīsies draudzēties ar Ķīnu un iegūt tās labvēlību, liecina tas, cik ļoti uzsvērti krievu ideologi izspēlē Taivānas kārti, apliecinot savu atbalstu "vienas Ķīnas" politikai un nosodot Rietumu centienus it kā nodarboties ar separātismu. Krievi arī sola Ķīnai savu atbalstu, ja sāktos kādas militāras darbības Taivānā. Līdz ar to arī saprotama krievu neapmierinātība ar Eiropas Komisijas prezidentes Ursulas fon der Leienas vizīti Ķīnā (no 5. līdz 7.aprīlim), par kuru tiek runāts ar lielu izsmieklu.