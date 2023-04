Ienes mājās krāsas un pavasari: 5 idejas trendīgām Lieldienām

Šajā pavasarī sūnas ir viens no centrālajiem elementiem svētku galda noformējumā. Neatkarīgi no tā, vai izmanto sūnas ziedu kompozīcijā, vai novieto uz galda atsevišķi, zaļo augu tekstūra būs pavasarīgi svaigs pieskāriens. Sūnas aug izteikti mitrā vidē, tāpēc nāksies doties uz mežu vai purvu, lai tās savāktu. Kad tas izdarīts, ievieto tās bļodā, dekorāciju pēc tam papildinot ar šokolādes zaķiem, olām vai ziediem. Sūnas ir ļoti labs pamatnes materiāls, tāpēc centies to atbilstoši izmantot - kā galveno elementu, kas atrastos zemāk par citiem dekoriem, gluži kā to dabiskajā stāvoklī dabā.