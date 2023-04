Vēsturiski! Ielikts Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas pamatakmens

Pamatakmens un vēstījuma kapsulas iemūrēšanā piedalījās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV), valsts kapitālsabiedrības SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš, kā arī būvniecības darbu veicēja AS "UPB" pārstāvji.

Izglītības un zinātnes ministrijā aģentūrai LETA norādīja, ka "Latvijas Nacionālais sporta centrs" ir Eiropas Savienības fondu projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenotājs un finansējuma saņēmējs. Kopējās projekta izmaksas ir 88 280 448 eiro. No tām 12 237 950 eiro tiks paredzēti manēžas būvniecībai.

81,21% izdevumu tiks veikti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, 14,33% no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt 4,46% no "Latvijas Nacionālā sporta centra" līdzekļiem.