Komunālo pakalpojumu izmaksu tops ir apšaubāms; informācija apkopota nekorekti

Latvijas Oficiālās statistikas portāla datos redzams, ka pērn kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi vienai mājsaimniecībai atkarībā no reģiona bijuši vidēji 130–221 eiro mēnesī. Savukārt atkarībā no mājsaimniecības tipa tās bija vidēji 113–291 eiro mēnesī. Taču jānorāda, ka oficiālās statistikas datos iekļauta arī īre, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšana un citi izdevumi. Turklāt nav pieejami dati par atsevišķiem mēnešiem. Re:Check neatrada salīdzināmu informāciju par komunālo pakalpojumu izmaksām dažādās valstīs. Eurostat dati gan rāda, ka 2021. gadā Latvijas iedzīvotāji vidēji mājokļa izdevumiem tērēja aptuveni 21% no kopējiem izdevumiem, bet 15 citās ES valstīs šī tēriņu daļa bija lielāka. Šie rādītāji var būt manījušies saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un inflāciju, kas Latvijā un pārējās Baltijas valstīs bijusi viena no augstākajām. Vienlaikus energoresursu cenas un līdz ar to arī mājokļa izdevumi ir auguši visā ES.